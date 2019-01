Detenen l'alcalde de Verges per desordres públics

La Policia Nacional ha detingut aquest matí l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater (CUP), per un presumpte delicte de desordres públics. Així ho ha assegurat el seu advocat, Benet Salellas, en declaracions a Catalunya Ràdio.



Salellas ha assenyalat que, encara que diversos encaputxats van retirar del poble mostres de suport als presos sobiranistes i va haver-hi protestes veïnals, "no hi ha hagut enfrontaments, ni agents de policia lesionats ni béns públics danyats, que són els elements que conté un delicte de desordres públics".





Aquesta nit, un grup de feixistes amb imatges de Tabàrnia han arribat a #Verges amb la cara tapada (i alguns amb un ganivet d'un pam i mig), i han anat despenjant les estelades fins que se'ls ha plantat cara. Demà presentarem denúncia. pic.twitter.com/K2DHc57xjv — Ignasi Sabater Poch ?? (@ignasisabater) 1 de agosto de 2018

Protesta dels CDR

"No sabem ni quin dia es van produir ni a quins fets es refereix", ha dit sobre els desordres públics que se li atribueixen, i ha apuntat que no és habitual que es detingui a una persona per aquest delicte."Avui aquí no estem acostumats a veure-ho, perquè normalment la policia et cita per a comparèixer voluntàriament en el jutjat. S'arregla d'aquesta manera i no anant a detenir-te sobre les set del matí al teu domicili", ha afegit.Salellas ha detallat que una patrulla de la Policia Nacional estava esperant a l'alcalde a la porta de la seva casa i, en advertir-lo, diversos veïns han sortit "i".Al lloc també han acudit els Mossos d'Esquadra i la Policia NacionalEls CDR ja han convocat una concentració de protesta a les 9 hores a la comissaria de Girona i asseguren que hi ha dos detinguts.