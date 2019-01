Palamós obre una nova convocatòria per sol·licitar horts urbans

Els palamosins poden sol·licitar una parcel·la d'hort municipal fins al 4 de febrer. L'Àrea de Medi Ambient del consistori ha iniciat aquesta setmana el període de sol·licitud de les 27 unitats d'horta que posa a disposició dels ciutadans de la vila a la finca municipal de Can Pere Tià, situada a l'accés a la vall de Bell-lloc.

La nova convocatòria estableix les adjudicacions per un període màxim de quatre anys, seguint els criteris establerts l'any 2014, quan el municipi va iniciar aquest projecte. Per poder participar en el sorteig cal presentar la sol·licitud al registre municipal de l'Ajuntament. Els requisits bàsics que es demanen als sol·licitants són: ser major de 16 anys, estar domiciliat a Palamós i figurar al padró municipal amb una antiguitat mínima d'un any ininterromput. Altres qüestions que es tenen en compte són no disposar ni conrear cap altre hort o terreny i no tenir deutes amb la hisenda local. El reglament permet una sola parcel·la per unitat familiar.

Pel que fa a la taxa per a la utilització de les hortes, és de 50 euros anuals i una fiança única de 50 euros que es retornarà a final del període de quatre anys, si no s'han ocasionat danys a la parcel·la o als serveis. A més, la utilització haurà de ser sempre sota els criteris d'agricultura ecològica, i per tant sense la possibilitat d'utilitzar pesticides, herbicides ni adobs químics. L'Ajuntament també preveu organitzar una jornada de portes obertes als horts adreçada a les persones adjudicatàries.