Begur llança l'aplicació Civiwaster per millorar la gestió de residus

El municipi de Begur llança l'aplicació mòbil Civiwaste per millorar la gestió dels residus. El nou sistema pretén ser una eina per al ciutadà de comunicació amb l'Ajuntament sobre qüestions com ara la sol·licitud de servei o l'avís d'incidències en la recollida selectiva. L'Ajuntament va recomanar ahir als veïns que es descarreguin aquesta opció que ja està operativa al municipi.

Segons l'Ajuntament, l'aplicació serveix per informar sobre el porta a porta, perquè els ciutadans puguin comunicar incidències i per la recollida de mobles i voluminosos. A més, a partir del febrer, el consistori incorporarà l'opció per sol·licitar la recollida de restes vegetals.

Begur és un dels municipis de les comarques gironines que va incorporar el servei de recollida porta a porta; concretament, el febrer de 2017 i el passat juliol va fer-lo extensiu a tota la vila. Pel que fa a l'ús de l'aplicació mòbil, és un dels primers municipis de la zona a incorporar aquest sistema.

«És una eina que té un potencial molt alt», va explicar ahir el tècnic de l'àrea de Medi Ambient de Begur, Xavier Turró, que no descarta noves utilitats en el futur.

Segons la web que promociona l'ús de Civiwaste entre les administracions locals, destaca l'aplicació que vol ajudar a transformar i millorar les ciutats i els serveis públics a través de la participació ciutadana, la innovació i el coneixement.

A banda de les possibilitats que té en la gestió diària, la tècnica municipal de gestió de residus, Gemma Boada, va destacar també la potencialitat per a la comunicació entre veïns. «Amb el canvi volem també afavorir la reutilització de, per exemple, mobles». En aquest sentit, l'aplicació té un xat que permet intercanviar béns que poden tenir una altra vida i que d'altra manera serien llançats a la deixalleria.