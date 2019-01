Els Pastorets de Palafrugell reben un miler de persones

Els Pastorets de Palafrugell aconsegueixen un públic de gairebé un miler de persones. Les tres sessions de l'1, el 6 i el 13 de gener al Teatre Municipal han rebut la visita de 986 assistents.

Com a principals novetats, aquest any han destacat els efectes especials de videomapping i la nova coreografia que obria la segona part de l'espectacle des de les calderes d'en Pere Botero, creada per la coreògrafa palafrugellenca Ester Bou. A més a més, el passat 6 de gener van comptar amb la presència de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient. L'espectacle de gran format està coproduït per l'Agrupació Teatral Les Bambolines i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, compta amb més de setanta actors damunt l'escenari, trenta decorats i nombrosos efectes especials de foc, neu, pirotècnia i música en directe.

Les representacions d'Els Pastorets de Palafrugell tenen una llarga tradició, sent un dels municipis pioners en aquest tipus de teatralització a Catalunya. En aquest sentit, els Pastorets de Palafrugell segons l'obra de Josep Maria Folch i Torres es representen a Palafrugell des de l'any 1952, amb alguns parèntesis en el temps, i en diferents emplaçaments com el Teatre del Casal Popular, el Centre Fraternal o el Teatre Municipal de Palafrugell. Més recentment, l'Agrupació Teatral Les Bambolines va recuperar la representació a la vila l'any passat, després que el 2015 deixés de representar-se.