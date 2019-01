Begur atorga una bonificació de l'IBI a catorze famílies

Un total de 14 famílies nombroses o monoparentals de Begur s'han beneficiat de la bonificació de l'impost de béns immobles (IBI) de naturalesa urbana de l'any passat. La concessió de la bonificació ha estat acordada per la junta de govern del consistori i en alguns casos pot arribar fins al 50% de l'import tant per a propietaris com llogaters.

En aquest sentit, el total d'impost de béns immobles que haurien de pagar aquest any les famílies puja a 5.942 euros i l'Ajuntament es farà càrrec de 2.360 euros. Per tant, els beneficiats hauran de pagar globalment 3.582 euros. El 2018 van resultar beneficiades per aquest sistema unes 18 famílies del municipi amb un abonament que pujava als 2.891,24 euros.

Segons l'Ajuntament, els percentatges es fan d'acord amb els barems marcats en les ordenances fiscals aprovades pel ple municipal. En general, la subvenció és quasi sempre del 50%, com és el cas de 10 dels 14 bonificats.

A la resta, la bonificació es redueix al 25% quan el valor cadastral supera els límits establerts. Per aconseguir-la, a banda de ser famílies nombroses o monoparentals fan falta una sèrie de requisits com per exemple estar empadronat durant l'any anterior a l'exercici en el qual es demana la subvenció o estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i no tenir deutes.