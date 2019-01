Neix un nou partit per aglutinar les candidatures independents de la comarca

Tots per l'Empordà és com s'anomena el nou partit que ha nascut a la comarca amb l'objectiu d'unir totes les candidatures independents del Baix Empordà. La candidatura política es va presentar ahir al matí al Restaurant Sa Marinada de Sant Feliu de Guíxols. De moment, la proposta ha estat promoguda per formacions independents de cinc municipis, entre ells Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d'Empordà, l'Estartit, Gualta i Ultramort.

«Volem ser un grup de referència per a les candidatures independents per coordinar-nos i sumar esforços», va explicar ahir un dels impulsors, l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas. «Crec que 10 o 12 llistes les podem presentar d'aquí a les municipals». Segons Tots per l'Empordà, l'objectiu és sumar forces amb els partits més petits, donar cobertura jurídica i sumar representants independents per altres administracions.



Coalició de partits

A banda del grup municipal Tots per Sant Feliu, la resta de formacions que han creat el partit són l'Estartit som Tots, Tots per la Bisbal i les dues candidatures independents a l'alcaldia de Gualta i Ultramort. En aquest sentit a la presentació d'ahir hi van assistir l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas; el representant de l'Estartit Som Tots, Genís Dalmau; l'alcalde de Gualta, Jaume Fontdevila; l'alcaldessa d'Ultramort, Maria Gràcia Serrats, i el representant de Tots per la Bisbal, Francesc Coll.

Tot i que el partit garanteix a tots els seus membres plena sobirania i només serà un vehicle d'actuació en l'àmbit supramunicipal, el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, va explicar ahir que els partits de Gualta i Ultramort es presentaran amb el nom de Tots per l'Empordà, mentre que a la resta de municipis es conservarà el nom que tenien fins ara. Durant les setmanes vinents es farà la presentació del nou partit a diferents municipis del Baix Empordà amb l'objectiu de sumar més candidatures. De moment el partit no ha definit les línies polítiques a nivell comarcal més enllà de defensar el municipalisme.