Begur reactiva els horts comunitaris després del vistiplau de l´ACA

Begur reactiva la creació dels horts ecològics comunitaris d'es Quinze després del vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). En aquest sentit, es canalitzarà el tram de la riera es Quinze que passa pel costat de la zona. L'Ajuntament pretén amb aquesta actuació millorar la funcionalitat hidràulica i l'ordenació vegetal, eliminant les espècies al·lòctones i substituint-les per espècies autòctones que millorin l'entorn en l'aspecte ambiental.

En aquest sentit, la junta de govern del municipi ja ha aprovat iniciar l'expedient de contractació de les obres de canalització a la riera i condicionament de la zona d'horts. El projecte té un pressupost de 121.803 euros i un termini d'execució de 2 mesos. L'any passat, el consistori va aprovar el reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal i l'atorgament de llicències d'ús privatiu del domini públic. Segons el text, l'assignació de les parcel·les es farà en un sorteig públic entre els interessats. Per optar-hi cal ser veí de Begur i tenir més de 18 anys. Un altre requisit és que els interessats no podran disposar de cap altre hort en propietat o lloguer a la comarca del Baix Empordà. També hi podran accedir associacions o entitats, sempre que estiguin registrades i busquin una finalitat terapèutica o pedagògica.

A més, la llicència municipal serà per un període anual, amb un màxim de 4 anys. Els adjudicataris de les parcel·les municipals hauran de pagar una taxa de 60 euros anuals i dipositar una fiança de 150 euros. L'Ajuntament recorda que en els horts només es podran conrear hortalisses, verdures i flors que no estiguin prohibides, i sota els criteris de l'agricultura ecològica, sense productes fitosanitaris ni adobs químics.