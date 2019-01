Dos detinguts per pegar i arrossegar per terra una dona de 82 anys a Palamós

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de La Bisbal d'Empordà van detenir el passat 16 de gener a Palamós un home de 35 anys de nacionalitat marroquina i una dona de 28 anys de nacionalitat espanyola, ambdós domiciliats en aquest municipi, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa. La víctima és una dona gran de 82 anys que va patir cops i va ser arrossegada pel terra. A més, a la detinguda se l'acusa de quatre robatoris amb força més a l'interior d'altres domicilis.

Els fets es remunten al migdia del passat 5 de gener, quan la Policia Local de Palamós va ser requerida per assistir la víctima d'un robatori violent perpetrat a la via pública. Segons testimonis que aporten els Mossos, un home i una dona van sorprendre una senyora de 82 anys, quan caminava sola pel carrer Major. Els lladres la van colpejar fortament per l'esquena, la van fer caure al terra i li van intentar estirar la bossa de mà amb violència, arrossegant-la diversos metres. Tot i la brutalitat del robatori, la dona no va patir lesions. Finalment, els lladres van fugir del lloc a peu sense aconseguir robar-li la bossa de mà.



La dona, autora de 4 robatoris

Arran d'aquest fet, la Unitat d'Investigació dels Mossos va obrir una investigació que va permetre detenir, el passat 16 de gener, als dos presumptes autors. Aquesta unitat també va detectar que la detinguda seria la presumpta autora de quatre robatoris a l'interior de domicili, dos d'ells en grau de temptativa, comesos a Palamós la nit del 31 de desembre de 2018 a l'1 de gener de 2019. Tots els domicilis, situats als carrers Astruc Ravaia, Miquel de Litra, Roqueta i Cala Margarida, presentaven forçament de les portes, els panys o les finestres. De l'interior, l'autora va sostreure diners en efectiu, joies, ordinadors i tauletes gràfiques, entre altres objectes.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions per aquests fets. Els detinguts, tots dos amb nombrosos antecedents per fets similars, van passar el dia 17 de gener a disposició del jutjat d'instrucció de La Bisbal, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.