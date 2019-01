El Guixolenc, el club d´escacs més antic de les comarques gironines

Pocs municipis hi ha a Catalunya amb tanta tradició escaquista com Sant Feliu de Guíxols, on va néixer el primer club d'escacs de les comarques gironines. Va ser el setembre de 1931 quan un grup d'aficionats al joc de taula va fer les primeres passes per la fundació i afiliació a la Federació Catalana d'Escacs de l'encara actiu Club Guixolenc d'Escacs.

La documentació més antiga de l'entitat es conserva a l'Arxiu Municipal de la ciutat, on va ser entregada en dues ocasions l'octubre de 1992 i a finals del 2015. Es tracta de 40 documents textuals entre els quals hi figuren una còpia de l'acte de constitució, els estatuts, comunicats amb la Federació Catalana, una memòria d'activitats, els llibres d'actes i cartells, entre altres. L'inventari correspon a la història del club des del seu naixement el 1931 fins al 2000. L'arxiu local pot ser consultat de manera gratuïta i també preserva 14 fotos antigues d'esdeveniments de l'entitat. Un any més tard de la fundació del Guixolenc, el 1932, naixerà un altre club històric a Girona, el Club Escacs Royal a la capital de l'Alt Empordà que s'acabarà convertint en l'actual Club Escacs Figueres el 1994.

Tal com recorda el portal web de l'Arxiu Municipal, l'entitat baix-empordanesa funcionà de manera estable exceptuant la Guerra Civil espanyola quan va aturar la seva activitat ocupant-se, a més, de l'organització de diversos campionats provincials. En finalitzar la contesa bèl·lica l'entitat es reactivà oficialment el 28 de juny de 1940 tot i funcionar abans de la seva reconstrucció oficial. Ser activa sota les regles del règim franquista provocaria, entre altres, el canvi de nom per Guixolense fins a l'any 1980. «A les actes d'aquella època es poden veure certes coses que la junta estava obligada a dir», explica el jugador del club, Jordi Serra.

El president del Club Guixolenc d'Escacs, Jordi Ribera, insisteix que Sant Feliu havia organitzat «tornejos d'escacs molt importants» als anys 70 com el Torneig Internacional de la Costa Brava. Una dècada després, vindrien noves èpoques esplendoroses pel club proclamant-se campió de la Copa Catalana el 1985 i quedant entre els 15 millors a la primera divisió de la lliga catalana el 1980. Més recentment, el 2013 els ganxons aconseguien un altre èxit guanyant el campionat de preferent de les comarques gironines i assolint l'ascens a la segona divisió catalana.

Actualment, explica en Jordi Bigas, un dels membres del club, l'entitat disposa d'una trentena de jugadors federats i participa amb dos equips a la lliga catalana que comença avui. El primer equip de deu jugadors competeix a segona divisió catalana i juga al municipi contra Platja d'Aro. El segon equip de vuit jugadors disputa a primera provincial jugant fora de casa amb el Blanes. A banda de la competició per grups, el Guixolenc organitza tornejos anuals, el darrer va ser el primer torneig d'escacs llampec que es va celebrar el passat maig al Cas Romagué de la Casa Irla de Sant Feliu.Un recull de la història local

L'última edició aborda el paper de la pedagogia i la memòria històrica en la construcció de societats democràtiques. En aquest sentit, la revista fa un reconeixement a la tenaç i pionera labor que va fer l'arxiver de la localitat Àngel Jiménez per recuperar la memòria històrica de Sant Feliu de Guíxols des de la proclamació de la república fins a la mort del dictador, amb especial atenció a la Guerra Civil.

La publicació cultural es pot aconseguir gratuïtament als estancs i llibreries de la ciutat. Diversos espais municipals també l'ofereixen com el Museu d'Història, la botiga del Monestir, l'Oficina d'Informació Ciudadana, el Punt d'Informació Juvenil, Guíxols Desenvolupament „a l'estació d'autobusos„, el centre cívic de Vilartagues i Tueda, la Biblioteca Pública Octavi Viader i l'Arxiu Municipal. També es pot rebre a casa gratuïtament enviant un correu amb el nom, cognoms i domicili a arxiu@guixols.cat.

L'Arjau és una revista cultural editada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i coordinada des de l'Arxiu Municipal, que tracta temes culturals del municipi i el seu entorn. Es publica dues vegades l'any i es distribueix de forma gratuïta. El primer número de la revista es va iniciar el setembre de l'any 1989. Des d'aleshores, cada número es dedica monogràficament a un tema de ciutat, que s'aborda de manera integral des des del passat i amb una mirada al futur.