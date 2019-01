Sant Feliu analitza el rol de les brigades internacionals a la seva revista cultural

Les brigades internacionals centren els continguts del darrer número de la revista cultural de Sant Feliu de Guíxols, L'Arjau. Els brigadistes eren voluntaris estrangers per defensar la República davant del cop d'estat militar del 18 de juliol del 36. Tal com recull l'Arjau, alguns van ser enterrats al cementiri de la població després de morir a l'Hospital Militar per als soldats estrangers que s'havia instal·lat a S'Agaró. Durant el 2018, arreu del territori es van celebrar nombrosos actes de commemoració sobre les Brigades Internacionals pels 80 anys de la seva retirada de la Guerra Civil. D'aquesta manera, l'Arjau se suma als actes de reconeixement institucional que tres municipis de la Vall d'Aro (Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro) han portat a terme enguany a les Brigades.

La revista amplia els seus continguts cap a figures vinculades amb la ciutat de Sant Feliu que també es van unir solidàriament per lluitar contra el feixisme o fer front als patiments de la Guerra Civil, com ara la delegació local de la Creu Roja o la vida a la ciutat del periodista britànic John Langdon-Davies.

A més, la publicació amplia la seva mirada cap a altres col·lectius i personalitats que també «es van unir per denunciar l'amenaça feixista i solidaritzar-se» al municipi baix-empordanès .



Un recull de la història local

L'última edició aborda el paper de la pedagogia i la memòria històrica en la construcció de societats democràtiques. En aquest sentit, la revista fa un reconeixement a la tenaç i pionera labor que va fer l'arxiver de la localitat Àngel Jiménez per recuperar la memòria històrica de Sant Feliu de Guíxols des de la proclamació de la república fins a la mort del dictador, amb especial atenció a la Guerra Civil.

La publicació cultural es pot aconseguir gratuïtament als estancs i llibreries de la ciutat. Diversos espais municipals també l'ofereixen, com el Museu d'Història, la botiga del Monestir, l'Oficina d'Informació Ciudadana, el Punt d'Informació Juvenil, Guíxols Desenvolupament „a l'estació d'autobusos„, el centre cívic de Vilartagues i Tueda, la Biblioteca Pública Octavi Viader i l'Arxiu Municipal. També es pot rebre a casa gratuïtament enviant un correu amb el nom, cognoms i domicili a

arxiu@guixols.cat.

L'Arjau és una revista cultural editada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i coordinada des de l'Arxiu Municipal, que tracta temes culturals del municipi i el seu entorn. Es publica dues vegades l'any i es distribueix de forma gratuïta. El primer número de la revista es va iniciar el setembre de l'any 1989. Des d'aleshores, cada número es dedica monogràficament a un tema de ciutat, que s'aborda de manera integral des des del passat i amb una mirada al futur.