El grup MÉS critica el projecte de la Corxera a Sant Feliu per «irresponsable»

El grup municipal de l'oposició MÉS de Sant Feliu de Guíxols va qualificar ahir el projecte de l'aparcament a la Corxera i les consultes preliminars de mercat que es van fer la setmana passada d'«electoralistes», de «tomba financera» i d'«irresponsabilitat» econòmica.

El regidor del grup, Pere Albó, va alertar ahir que el preu previst del projecte per al nou aparcament al municipi suposa una «irresponsabilitat per la càrrega financera» i que segon ell «començar qualsevol tràmit a tres mesos de les eleccions és hipotecar el proper govern».

El passat 15 de gener l'Ajuntament es va reunir a la sala de plens amb algunes de les empreses interessades. L'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, es va mostrar satisfet per la quantitat d'empreses que s'hi van presentar i va recordar que la intenció és que d'aquí un any l'obra ja estigui adjudicada. Segons l'avantprojecte, l'obra haurà de tenir capacitat per a uns 600 vehicles i una concessió d'uns 40 anys a una empresa privada que assumirà tot el cost de l'obra -entre nou i deu milions d'euros- i que gestionarà les zones blaves de la ciutat. Per altra banda, el grup de MÉS, que només disposa d'un regidor, va insistir en el cost econòmic que té el projecte per ser «viable» i que, a més, «no resoldrà el problema d'aparcament».