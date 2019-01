La Pera participa en un projecte europeu d'intercanvi cultural per a refugiats

El municipi de la Pera ha estat seleccionat per participar en el projecte europeu d'intercanvi cultural CARE (Acció Cultural per Refugiats a Europa, en les seves sigles en anglès). El projecte s'adreça a petits municipis i té com a objectiu principal fomentar el diàleg entre cultures. En aquest sentit, preveu la creació de seminaris, conferències i sessions de treball per crear una xarxa de solidaritat en l'àmbit de la immigració.

Entre els sis països que hi participen hi ha municipis de França, Portugal, República Txeca o Itàlia. La primera fase del projecte ha tingut lloc al municipi portuguès de Manteigas, els dies 17 i 18 de desembre de 2018, i la propera trobada està prevista per a principis de maig i tindrà lloc al municipi italià de San Valentino.

El projecte proposa dur a terme, durant 18 mesos, un conjunt d'activitats amb l'objectiu de contribuir a la construcció d'una identitat europea en què prevalgui la tolerància i l'apreciació de la diversitat cultural, a més d'afavorir el diàleg i l'intercanvi cultural a través del coneixement de les comunitats immigrants ja instal·lades al municipi.

Aquesta iniciativa també oferirà a les xarxes dels ajuntaments implicats les eines per entendre el procés d'acollida de la Unió Europea i la possibilitat d'establir contactes amb les organitzacions que treballen per acollir els refugiats i així entendre el procés d'acollida.

La darrera acció del programa que es va portar a terme el desembre a Manteigas va consistir en una conferència per promoure el debat sobre la benvinguda per a la construcció d'una identitat europea.

El projecte es tancarà a Barcelona amb la presentació de tots els resultats, així com la realització d'una flashmob a la platja.