Porten l'Ajuntament al jutjat pel projecte urbanístic de la Pineda d'en Gori a Palamós

La plataforma Salvem La Pineda d'en Gori va interposar ahir un contenciós administratiu al Jutjat número 2 de Girona contra la resolució del 19 d'octubre del 2017 de la junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palamós que atorgava la llicència d'obres a Residencial Cala S'Alguer S. L per construir-hi 48 apartaments de luxe. El recurs presentat també és contra el projecte d'urbanització aprovat el juny del 2013, el conveni urbanístic del 2005 i indirectament també contra el POUM. Els ecologistes creuen que la moratòria d'Urbanisme de suspendre durant un any la tramitació de projectes urbanístics i la concessió de llicències d'obra nova a primera línia de la costa impedirà la tramitació de la llicència del tercer edifici projectat.

La plataforma ecologista, integrada a SOS Costa Brava, continua amb la batalla legal per aturar la construcció de 48 apartaments de luxe en aquest indret. La plataforma ha portat als jutjats la llicència d'obres dels apartaments de luxe tramitada per l'Ajuntament de Palamós així com el projecte d'urbanització aprovat el juny del 2013, el conveni urbanístic del 2005 i indirectament també el POUM, que «dona cobertura legal» al projecte per «infraccions molt greus de l'ordenament urbanístic».

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va explicar ahir que en les diferents reunions mantingudes amb l'associació, la plataforma ja havia plantejat la seva voluntat de presentar el recurs, tot i que l'Ajuntament havia comunicat que «els «informes tècnics» validen que els passos fets en aquest sentit són els que marca la «normativa vigent». «Serà el jutge qui haurà de dirimir el recurs, del qual encara no hem obtingut més informació», va apuntar Puig.



Moratòria de la Costa Brava

Els ecologistes han complert amb el que ja van advertir fa uns mesos davant «el silenci» del consistori quan el 28 de setembre van presentar un recurs de reposició contra la llicència municipal. En un comunicat, la plataforma explica que també s'ha demanat anotació preventiva de la demanda per tal que aquells interessats en comprar un apartament a Residencial Cala S'Alguer hagin d'estar informats de l'existència del contenciós. Entre els motius pels quals defensen que cal aturar el projecte, hi ha l'informe de la Comissió Territorial del Patrimoni de Girona, que és vinculant i que va ser posterior a la llicència d'obres, on es rebutja el projecte d'urbanització d'un vial i una rotonda. Pel que fa a la recent aprovada moratòria de la Generalita per suspendre durant un any la tramitació de projectes urbanístics i la concessió de llicències d'obra nova a primera línia, els advocats de la plataforma sostenen que «afecta a allò que està en tràmit» i podria afectar el tercer edifici.