La CUP de Palamós publica les bases per donar la retribució del mes de gener

El grup municipal de la CUP a Palamós va publicar ahir les bases per participar en la donació dels 500 euros percebuts en el darrer ple de gener a entitats de la zona. L'assemblea local del partit ha iniciatun concurs obert a associacions del territori que estiguin treballant en projectes socials, solidaris, culturals o mediambientals i que vulguin optar a aquesta bossa de diners per poder tirar endavant algun dels seus projectes. Les bases del concurs estan penjades a la web local de la CUP. El partit, a més, critica les retribucions que perceben els regidors de l'oposició per cada ple i remarca que en alguns casos es tracta de plens d'un sol punt com el ple en qüestió.