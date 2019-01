Voluntaris posen en marxa tallers d´acompanyament escolar per a joves a la Bisbal

Amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Associació de Veïns del Barri del Convent ha posat en marxa els tallers d'acompanyament escolar per a joves amb dificultats a la Bisbal. El projecte el posen en marxa de manera voluntària i està enfocat per a alumnes de primer d'ESO i de cinquè i de sisè de primària de tots els centres educatius residents al barri del Convent.

Segons el president de l'associació veïnal, Marcos Pacheco, els tallers consisteixen en classes setmanals de dues hores per ajudar els estudiants a qui més els costa. L'acompanyament escolar es fa cada dimarts després de les hores lectives al Local Social de La Talaia, al carrer Germans Ferrer.

«La primera hora ajuden a fer els deures i la següent és per fer altres activitats», explica Pacheco. La idea va néixer el curs passat en reunions que va celebrar l'associació amb l'Ajuntament. En aquelles trobades, es van posar de manifest les necessitats d'alguns estudiants i concretament els que feien el canvi de l'educació primària a l'educació secundària.

L'associació es va posar en marxa per oferir voluntaris per realitzar les tasques d'acompanyament i l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania del municipi va oferir el suport tècnic per tirar-les endavant. A causa de l'èxit de l'edició anterior, aquesta setmana s'ha donat a conèixer que el servei torna a funcionar des del passat octubre, quan es va posar en marxa de manera esglaonada. «L'any passat va funcionar molt bé amb molts voluntaris i esperem que continuï perquè és una altra manera de fer barri», va assegurar Pacheco.

La tècnica de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania, Laura Escanyol, va apuntar ahir que la iniciativa va encaixar molt bé amb l'associació i que la proposta dels estudiants que hi participen la fan els centres educatius de la ciutat.



Participació ciutadana

Entre les accions a destacar, Escanyol ressalta els tallers que es fan a última hora, en els quals participen entitats i personalitats locals per mostrar els seus coneixements o activitats als joves per fomentar el teixit associatiu. En l'activitat d'acompanyament d'ahir hi va participar l'associació veïnal del Convent per explicar la campanya de neteja que farà aquest diumenge.

«Tres cops l'any també fem un taller conjunt amb les famílies», assegura Escanyol. La iniciativa pretén, a més, afavorir des d'una perspectiva comunitària la inclusió social, la igualtat d'oportunitats, la cohesió i la convivència ciutadana. En aquest sentit, el consistori destaca que la implicació i la participació de veïns residents al barri del Convent i de la resta del municipi és imprescindible. Per tal de fer-ho possible, l'àrea d'acció ciutadana ha fet una crida a participar-hi a totes les persones interessades, que poden escriure al correu: acciosocialiciutadania@labisbal.cat.