Bellcaire d´Empordà aixecarà la suspensió del projecte per fer un aeròdrom

L'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà) aixecarà la suspensió del projecte per fer un aeròdrom i un museu dedicat a l'aviació al municipi. L'equip de govern ho va explicar ahir en una reunió informativa amb els veïns i ho portarà al ple de la setmana que ve. El consistori va aturar la tramitació de la iniciativa (que s'havia aprovat inicialment) davant de l'oposició veïnal i va encarregar informes complementaris. Entre ells, d'impacte paisatgístic i acústic amb l'objectiu de "tenir més informació" sobre el projecte. El secretari municipal, David Izquierdo, ha explicat que, a més, el promotor va presentar recurs a la decisió i que ara que s'ha recopilat més documentació s'ha decidit reprendre la tramitació. Per això, un cop s'aixequi la suspensió hi haurà nou dies (el que quedaven en el moment en què es va aturar) per presentar-hi al·legacions.

Bellcaire va aprovar el 7 de novembre per unanimitat la suspensió de l'aprovació inicial del projecte per fer un aeròdrom i un museu d'aviació en uns terrenys de 87.000 metres quadrats d'un particular. La decisió es va prendre arran de l'oposició veïnal a la iniciativa i amb la voluntat, segons el govern municipal, de recopilar "més informació" en forma d'informes complementaris. Entre ells, d'impacte acústic i paisatgístic.

Paral·lelament, el promotor del projecte, Jordi Díaz, va presentar un recurs a la suspensió. Dos mesos després, l'Ajuntament ha anunciat que aixecarà la mesura i que ho portarà al ple de la setmana que ve. El secretari municipal, David Izquierdo, ha explicat que ara s'ha recopilat nova documentació perquè ja han rebut els informes i que també s'havia de resoldre el recurs de l'impulsor.

Izquierdo ha recordat que el projecte estava en una fase "inicial" i que ara s'hi podran presentar al·legacions. El període es reobrirà un cop s'hagi aprovat i publicat als butlletins oficials. A partir de llavors, els interessats tindran nou dies per fer els escrits perquè quan es va aturar la tramitació ja havien transcorregut 21 del 30 dies de termini.

El secretari ha insistit que l'Ajuntament estudiarà a fons tota la documentació i les al·legacions que s'hi presentin i que, a partir d'aquí, hi haurà tres escenaris possibles: que el projecte s'aprovi i arribi a Urbanisme, que s'hi detectin mancances i es demani al promotor que les resolgui o bé que es desestimi.

L'equip de govern va explicar la decisió i la situació actual en una reunió que es va celebrar aquest dimecres al vespre al centre cívic del municipi.



Dues pistes i quatre hangars

La iniciativa preveu fer un camp de vol amb dues pistes en uns terrenys d'uns 87.000 metres quadrats, propietat del promotor. A més, s'hi contemplen quatre hangars, en un dels quals s'ubicaria el museu amb una exposició d'aeronaus clàssiques i històriques, segons el promotor, "únic" al territori.