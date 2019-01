Bellcaire d´Empordà aixecarà la suspensió del projecte per fer un aeròdrom

L'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà) aixecarà la suspensió del projecte per fer un aeròdrom i un museu dedicat a l'aviació al municipi. L'equip de govern ho va explicar ahir en una reunió informativa amb els veïns i ho portarà al ple de la setmana que ve. El consistori va aturar la tramitació de la iniciativa (que s'havia aprovat inicialment) davant de l'oposició veïnal i va encarregar informes complementaris. Entre ells, d'impacte paisatgístic i acústic amb l'objectiu de "tenir més informació" sobre el projecte. El secretari municipal, David Izquierdo, ha explicat que, a més, el promotor va presentar recurs a la decisió i que ara que s'ha recopilat més documentació s'ha decidit reprendre la tramitació. Per això, un cop s'aixequi la suspensió hi haurà nou dies (el que quedaven en el moment en què es va aturar) per presentar-hi al·legacions.