La Bisbal augmenta un 50% el pressupost participatiu de 2019

La Bisbal d'Empordà augmenta a 140.000 euros la partida destinada als pressupostos participatius de 2019. La xifra suposa un augment del 47 per cent respecte a l'assignació de l'any passat, que va ser de 95.000 euros. L'Ajuntament presentarà la proposta oficialment en una sessió informativa que se celebrarà el dimecres 30 de gener a la biblioteca Lluïsa Duran de la ciutat.

«La voluntat de l'equip de govern és facilitar la participació i augmentar progressivament la partida per empoderar la ciutadania», va apuntar ahir el regidor de Participació Ciutadana i Transparència, Josep Maria Castells. Els primers pressupostos participats al municipi van ser el 2017 i pujaven a 50.000 euros. D'aleshores ençà, la quantitat ha anat augmentant i les fases i el funcionament s'han anat perfeccionant.

Una de les novetats del procés de 2019 és la de separar les propostes per evitar que les petites «contaminin» les grans. «El que ens vam trobar l'any passat va ser que les propostes amb inversions més petites obtenien més vots», va puntualitzar Castells. En aquest sentit, es pretén que dels 140.000 euros totals 100.000 vagin destinats a propostes per a grans projectes i 40.000 a projectes més petits. La modificació, aclara, estarà condicionada i s'adaptarà en tot moment a les propostes que faci la ciutadania.



La importància dels infants

En el futur, apunta el regidor, la voluntat de l'equip de govern és ampliar a curt termini els pressupostos participatius a partides de despesa corrents i no només a inversió. El mes vinent, el dia 1 de febrer, arrencarà el període per fer propostes, que durarà dues setmanes, fins al dia 16, amb una sessió pública de recollida de propostes a les 12 del migdia a la plaça Major de la Bisbal. Les propostes de la ciutadania seran recollides de manera presencial i a través de la web de participació ciutadana del consistori. A més, també es farà una demanda a tots els grups polítics municipals perquè aportin les propostes que considerin més oportunes.

Abans de començar la fase de votacions, el 4 de març s'obrirà un període de debat i de selecció de totes les propostes. Un cop escollides, la votació començarà a partir del 18 de març i serà fins al 7 d'abril. Tots els vots es podran emetre a través de la plataforma digital Civiciti o de manera presencial a l'ajuntament amb la butlleta inclosa al díptic informatiu.

Una darrera modificació, precisa Castells, és la de doblar la partida pressupostària per al Consell d'Infants. Mentre l'any passat es van destinar 5.000 euros, aquest any els més joves podran escollir projectes de fins a un total de 10.000 euros. El Consell d'Infants és un òrgan municipal de participació de les nenes i els nens de 6è de primària de la ciutat. L'entitat és un espai on els més petits poden reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al ple les seves propostes per millor la ciutat. «Creiem que és un exercici important que ells puguin parlar sobre aquests temes i arribar a consensos», va explicar Castells.

Pel que fa a les propostes generals votades el 2018 -que al final pugen a 105.000 euros-, l'Ajuntament les ha contemplades als pressupostos que s'han d'aprovar per al 2019 . Entre les partides que s'han d'executar hi ha millores al geriàtric, arreglar parcs i zones verdes, posar més papereres als carrers i millorar la il·luminació als passos de vianants.