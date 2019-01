La plataforma veïnal contrària a l´aeròdrom presentarà al·legacions

La plataforma veïnal contrària a l'aeròdrom que es projecta a Bellcaire d'Empordà presentarà al·legacions per intentar aturar-lo. L'Ajuntament va anunciar ahir que s'aixecarà la suspensió de la tramitació del projecte però els veïns que s'hi oposen fa setmanes que preparen els escrits d'al·legacions. A més, han encarregat diversos informes complementaris a experts sobre l'impacte paisatgístic de les instal·lacions i la "suposada" utilitat pública del museu, que permetria que es pogués aixecar en uns terrenys rústics. La seva portaveu, Maria Mercè Rovira, diu que aquests dos mesos han estat un "impàs" però que no han deixat de treballar-hi.

Els veïns contraris a la construcció d'un aeròdrom i un museu dedicat a l'aviació a Bellcaire es van constituir en una plataforma quan es va conèixer el projecte. L'Ajuntament va suspendre el mes de novembre l'aprovació inicial de la iniciativa però ara ha anunciat que aixecarà la suspensió en un ple que se celebrarà la setmana que ve.

Dos mesos després, el consistori ha recopilat nova informació a través d'informes complementaris i també havia de resoldre el recurs que va presentar el promotor i propietari dels terrenys on es vol construir.

La portaveu de l'entitat, Maria Mercè Rovira, diu que durant tot aquest temps no han deixat de treballar per intentar aturar un projecte que no consideren beneficiós per al municipi. També han encarregat informes d'impacte paisatgístic i per rebatre la "suposada utilitat pública" del museu, que justificaria que es pogués fer en uns terrenys rústics.

"A la reunió ens van explicar que les peces que s'hi volen exposar no són originals sinó rèpliques i això, en tot cas, es podria anomenar col·lecció però no museu", insisteix Rovira.