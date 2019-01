Bellcaire aixecarà la suspensió del projecte per fer l´aeròdrom

L'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà aixecarà la suspensió del projecte per fer un aeròdrom i un museu dedicat a l'aviació al municipi. L'anunci el va fer dimecres l'equip de govern en una reunió informativa amb els veïns i ho portarà al ple de la setmana que ve.

El consistori va aturar la tramitació de la iniciativa -que s'havia aprovat inicialment- davant de l'oposició veïnal i va encarregar informes complementaris amb l'objectiu de tenir «més informació». Entre els informes hi ha estudis sobre l'impacte paisatgístic i acústic del projecte.

L'alcalde de Bellcaire, David Font, va apuntar ahir que ja tenen els contra informes que havien sol·licitat i, per tant, l'aixecament de la «suspensió i tot el tràmit del projecte segueix els procediments habituals». Després de presentar un recurs, el 20 desembre el promotor de l'aeròdrom, Jordi Díaz, ja va reclamar formalment al consistori que aixequés la suspensió per seguir la tramitació del projecte i portar-lo a exposició pública.

La decisió d'aixecar la suspensió, però, no agrada a la plataforma veïnal contrària a la construcció de l'obra i ahir mateix va anunciar que presentarà al·legacions per intentar aturar-la.

A més, l'entitat explica que ha encarregat diversos informes complementaris a experts sobre l'impacte paisatgístic de les instal·lacions i la «suposada» utilitat pública del museu, que permetria que es pogués aixecar en uns terrenys rústics que permetria que es pogués aixecar en uns terrenys rústics.

Quan es va anunciar la construcció, un grup de veïns va organitzar-se al voltant d'una plataforma per mostrar la seva oposició a la iniciativa. La seva portaveu, Maria Mercè Rovira, va explicar que la plataforma treballarà per aturar el projecte. Sobre la reunió amb l'equip de govern va criticar que s'havia explicat que les «peces que s'hi volen exposar no són originals sinó rèpliques i això, en tot cas, es podria anomenar col·lecció però no museu».



Polèmica veïnal

Bellcaire va aprovar el 7 de novembre per unanimitat la suspensió de l'aprovació inicial del projecte per fer l'aeròdrom i el museu d'aviació en uns terrenys de 87.000 metres quadrats d'un particular. Paral·lelament, el promotor del projecte, Jordi Díaz, va presentar un recurs a la suspensió. Ara, dos mesos després, el consistori ha anunciat que aixecarà la mesura i que ho portarà a la decisió del ple que se celebrarà la setmana vinent.

En aquest sentit, el secretari municipal, David Izquierdo, va precisar ahir que un cop s'aixequi la suspensió hi haurà nou dies per presentar-hi al·legacions. Els nous dies corresponen als dies que quedaven en el moment en què es va aturar la tramitació del projecte. El període es reobrirà per presentar al·legacions un cop s'hagi aprovat i publicat als butlletins oficials. A partir de llavors, els interessats tindran un temps per fer els escrits perquè quan es va aturar la tramitació havien transcorregut 21 dies dels 30 de termini.

El secretari va alertar que l'Ajuntament estudiarà a fons tota la documentació i les al·legacions que s'hi presentin i que, a partir d'aquí, hi haurà tres escenaris possibles: que el projecte s'aprovi i arribi a Urbanisme, que s'hi detectin mancances i es demani al promotor que les resolgui o bé que es desestimi. Altres associacions que s'han mostrat contràries al projecte són la plataforma IAEDEN-Salvem l'Empordà i l'Associació de Naturalistes de Girona, totes dues membres de SOS Costa Brava. L'anunci de l'aixecament de la suspensió, el va fer dimecres al vespre l'equip de govern de Bellcaire al centre cívic del municipi. Segons l'alcalde la trobada va servir per mostrar els contra informes i per explicar la decisió i la situació actual.

En el futur, apunta el regidor, la voluntat de l'equip de govern és ampliar a curt termini els pressupostos participatius a partides de despesa corrents i no només a inversió. El mes vinent, el dia 1 de febrer, arrencarà el període per fer propostes, que durarà dues setmanes, fins al dia 16, amb una sessió pública de recollida de propostes a les 12 del migdia a la plaça Major de la Bisbal. Les propostes de la ciutadania seran recollides de manera presencial i a través de la web de participació ciutadana del consistori. A més, també es farà una demanda a tots els grups polítics municipals perquè aportin les propostes que considerin més oportunes.

Abans de començar la fase de votacions, el 4 de març s'obrirà un període de debat i de selecció de totes les propostes. Un cop escollides, la votació començarà a partir del 18 de març i serà fins al 7 d'abril. Tots els vots es podran emetre a través de la plataforma digital Civiciti o de manera presencial a l'ajuntament amb la butlleta inclosa al díptic informatiu.

Una darrera modificació, precisa Castells, és la de doblar la partida pressupostària per al Consell d'Infants. Mentre l'any passat es van destinar 5.000 euros, aquest any els més joves podran escollir projectes de fins a un total de 10.000 euros. El Consell d'Infants és un òrgan municipal de participació de les nenes i els nens de 6è de primària de la ciutat. L'entitat és un espai on els més petits poden reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al ple les seves propostes per millor la ciutat. «Creiem que és un exercici important que ells puguin parlar sobre aquests temes i arribar a consensos», va explicar Castells.

Pel que fa a les propostes generals votades el 2018 -que al final pugen a 105.000 euros-, l'Ajuntament les ha contemplades als pressupostos que s'han d'aprovar per al 2019 . Entre les partides que s'han d'executar hi ha millores al geriàtric, arreglar parcs i zones verdes, posar més papereres als carrers i millorar la il·luminació als passos de vianants.