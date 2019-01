Palamós La Creu Roja presenta un nou vehicle

La Creu Roja presentarà demà un nou vehicle d'emergència equipat amb tecnologia avançada al municipi de Palamós. El vehicle està dotat de tecnologia mòbil, connexions via satèl·lit i equips de xarxa Wi-Fi propis. A més, altres serveis del vehicle permeten emetre avisos a la població per megafonia o de gaudir d'autonomia pròpia en el subministrament elèctric. A més de la presentació, l'organització l' aprofitarà per realitzar un curs de formació adreçat al voluntariat i personal tècnic de les comarques gironines.