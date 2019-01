La platja de Torre Valentina de Calonge i Sant Antoni obté la primera certificació «Green Beach» de Catalunya

La platja de Torre Valentina de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) ha aconseguit la primera certificació 'Green Beach de Catalunya', un model basat en el monitoratge de la sostenibilitat en platges desenvolupat per l'Institut de Recerca de Turisme de la Universitat de Girona (INSETUR). L'espai ha incorporat una instal·lació de plaques solars d'autoconsum i un servei de bany adaptat per a persones amb dificultats de mobilitat. El projecte, que s'emmarca en la iniciativa europea MITOMED+, ajuda a les autoritats locals i als operadors de les platges a prendre decisions sobre la seva gestió amb l'objectiu de millorar aspectes vinculats a la sostenibilitat.

En concret, la caseta de socorrisme i les dependències de 'La platja a l'abast de tothom', han instal·lat dotze panells de plaques solars fotovoltaiques que abasteixen, a través d'un acumulador elèctric, l'aigua calenta, la il·luminació i tots els electrodomèstics. A l'exterior, també s'hi ha col·locat un punt de càrrega per a bicicletes elèctriques d'ús públic i gratuït en horari solar.

A més, s'hi ha instal·lat una passarel·la de plàstic reciclat per ampliar els accessos a l'aigua i facilitar l'entrada a les persones amb problemes de mobilitat.

El regidor de Turisme del municipi, Joan Caner, assegurat que es tracta d'una iniciativa "pionera" que "reforça" el paper del municipi en els àmbits de l'eficiència energètica, de les energies renovables i l'accessibilitat"

Per la seva banda, l'investigador del MITOMED+, Lluís Prat, ha explicat que el segell busca dona "un plus" a aquelles platges que com la de Torre Valentina compleixen amb un seguit de requisits sostenibles.