Santa Cristina engega les obres per reubicar el Local dels Joves i el Banc d'Aliments

Santa Cristina d'Aro ha començat les obres per reubicar el Local de Joves i el Banc dels Aliments. Amb el canvi d'edifici és pretén posar a la demanda i que les dues associacions estiguin situades en una zona més cèntrica de la ciutat. El nou espai escollit serà la travessia Camp d'en Bach del municipi i que les obres per adequar-lo acabaran a finals del mes de febrer.

El nou local fa uns 240 metres quadrats, dels quals uns 150 aniran destinats al Local de Joves i uns 90 al Banc d'Aliments. De moment, però, les dues entitats estan situades als seus llocs habituals al pis superior del pavelló municipal d'Esports i al tercer edifici de Serveis de l'Ajuntament, respectivament. L'adequació del nou edifici l'executa l'empresa OSG Serveis Grup i tindrà un cost de 142.611 euros, més de 20 mil euros inferior al preu inicial que pujava a 165.813 euros. En aquest sentit, la Fundació Obra Social la Caixa ha atorgat al consistori una subvenció de 4.000 euros.

Pel que fa a les obres, el Banc dels Aliments comptarà amb un magatzem per guardar els aliments i amb un espai de botiga per als beneficiaris. A més, hi haurà un taulell i una petita sala d'espera. El Local dels Joves està previst que tingui un despatx, un magatzem, un lavabo, una sala de formació, una d'informàtica i un espai més gran polivalent.