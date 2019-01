Guíxols des del Carrer sol·licita aturar una construció a Punta Brava

El partit de l'oposició Guíxols des del Carrer va sol·licitar ahir que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols aturi la construcció d'un dels dos xalets de luxe que s'estan construint a la zona de Punta Brava, de Sant Feliu de Guíxols per les seves implicacions mediambientals a les aus autòctones.

Segons el partit, la localització d'un dels xalets està situada en una zona d'especial protecció de les aus (ZEPA). Per aquest motiu, el partit demana que s'aturin les obres fins que hi hagi un informe favorable del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. El grup creu que la situació topogràfica del terreny on ja s'està començant a construir a sobre d'un penya-segat fa que la tala d'arbres sigui important i que es posi en perill una zona habitual on nien dues espècies d'aus protegides i catalogades com a vulnerables a l'extinció com són el falcó pelegrí i el corb marí emplomallat.

L'Ajuntament va explicar ahir que encara no havien rebut la petició del grup però que un cop la tinguin l'estudiaran. Paral·lelament, la plataforma ecologista SOS Costa Brava va sol·licitar un informe a Medi Ambient sobre aquesta zona i dos membres del cos dels Agents Rurals es van desplaçar dimarts al lloc. Guíxols des del Carrer retreu també a l'Ajuntament que «vagi ràpid» a atorgar llicències, ja que les àrees urbanes on s'estan construint els xalets formaven part de les zones afectades per la moratòria de la Generalitat.