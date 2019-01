La primera platja amb certificat «Green Beach» de Catalunya és a Calonge

Després de diversos anys d'esforços, la platja Torre Valentina de Calonge i Sant Antoni es converteix en la primera platja de Catalunya en rebre el certificat Green Beach. La distinció té en compte aspectes mediambientals i d'integració social relacionats amb el bany i forma part d'un projecte regional europeu que inclou cinc països. En aquest sentit, la platja ha complert els criteris que passen entre altres per disposar d'una innovadora passarel·la de bany per persones amb mobilitat reduïda i d'una infraestructura d'aprofitament d'energia solar.

L'Ajuntament va fer oficial el certificat ahir en un acte conjunt amb els membres que han participat en el programa. El segell ha estat desenvolupat per l'Institut de Recerca de Turisme de la Universitat de Girona (INSETUR) i té en compte aspectes com l'accessibilitat, la seguretat, la gestió sostenible o la qualitat de l'aigua. A Catalunya, hi ha dues platges més seleccionades per participar en el projecte de Model de Turisme Integrat en el Mediterrani (MITOMED+).

«Ens interessa molt aquest certificat i estem molt contents de la feina feta», va puntualitzar ahir el regidor de Turisme i Medi Ambient, Joan Caner. Carner explica que ara es poden recollir els fruits de molts anys de feina i que «som la segona platja a Europa amb una de Croàcia, a tenir aquest certificat.

Pel que fa a l'accessibilitat, la platja tindrà una passarel·la de plàstic reciclat de 60 metres lineals per facilitar el bany a les persones amb mobilitat reduïda així com acompanyament per part del personal d'assistència. Pel que fa a la instal·lació d'infraestructura per aprofitar l'energia solar, s'han instal·lat 12 panells de plaques solars fotovoltaiques que abasteixen les instal·lacions de la platja i la caseta de socorrisme. A més, la platja disposarà d'un punt de càrrega per a bicicletes elèctriques amb quatre punts de connexió, d'ús públic i gratuït. El programa Green Beach contempla també el seguiment durant els propers anys dels criteris.