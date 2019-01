Comença una campanya contra l'ús del glifosat a l'Empordanet

L'associació Gent del Ter ha començat una campanya a vuit ajuntaments perquè es declarin municipis lliures de glifosat, un herbicida catalogat com «probablement cancerigen» per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La plataforma ecologista ha enviat sol·licituds per l'aturada de l'ús i la substitució del polèmic herbicida a les poblacions que formen part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

El primer consistori on es va presentar la petició va ser Torroella de Montgrí, on l'associació ja havia celebrat reunions amb membres del govern el desembre per tractar la qüestió. Posteriorment, Gent del Ter ha formulat la mateixa demanda que s'ha enviat a través d'instàncies aquesta setmana als ajuntaments de Pals, Bellcaire d'Empordà, Palau-sator, Ullà, Gualta i Fontanilles. L'únic municipi de l'Alt Empordà que forma part del parc natural, l'Escala, també va rebre la notificació el divendres.

Entre les peticions que formula l'organització mediambientalista, a banda de la declaració de municipi lliure de l'herbicida més utilitzat del món, hi ha la de sol·licitar els consistoris que realitzin controls periòdics a l'aigua potable per comprovar l'absència del producte, especificar en els protocols de la brigada la seva prohibició en els camins d'esbarjo i oferir campanyes de conscienciació sobre la matèria entre els veïns i els agricultors del poble. El glifosat és el que es coneix com el principi actiu de l'herbicida Roundup, el nom comercial que va registar la multinacional Monsanto. La patent es va acabar el 2000, fet pel qual actualment existeixen multitud de productes per ús agrícola i jardineria que incorporen aquest principi actiu.

«Que alguns camins cardiosaludables rodejats de camps agrícoles que utilitzin aquest producte és una incongruència», apunta Pilar Valls, membre i una de les fundadores de Gent del Ter. Valls explica que la plataforma ha organitzat darrerament xerrades amb experts a Torroella de Montgrí per tractar el tema, en aquest sentit, el març es va fer la ponència «Stop Glifosat» sobre els mètodes alternatius als camps i el desembre la ponència «Fruticultura Orgànica» sobre com cultivar fruiters sense utilitzar pesticides. «Volem que tots els ajuntaments del Parc Natural se sumin a la iniciativa», apunta una altra membre del grup.



Actualment l'Ajuntament de Torroella de Montgrí utilitza l'herbicida en els carrers i en algunes places, però ha acceptat fer una campanya per «conscienciar la gent que eliminin les herbes del voltant de casa seva per evitar aplicar fitosanitàris». El regidor de Medi Ambient de Torroella de Montgrí confirma que l'objectiu és anar reduint l'ús gradualment fins a declarar-lo a «curt termini» municipi lliure de glifosat.

Entre les alternatives que troben els ajuntaments al glifosat per eliminar les «males herbes» de l'espai públic hi ha la d'aplicar calor, injecció de vapor, concentrat de vinagre o fer-ho manualment. «Nosaltres conscienciem la gent i fa temps que traiem les herbes manualment dels carrers», apunta el regidor de Medi Ambient de Bellcaire, David Font. Bellcaire és un dels municipis que ja no utilitzen el polèmic herbicida per un acord de ple de fa dos anys.

A Catalunya, uns 200 municipis s'han declarat lliures de glifosat en els darrers cinc anys segons les dades de l'associació de Persones Afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals (APQUIRA), entre ells les quatre capitals Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. La xifra podria ser més alta perquè altres municipis han retirat el producte sense registar la moció, a més, alerten que han detectat que algunes de les mocions presentades són més restrictives que altres. Pel que fa a la legislació europea, el 2017 es va prorrogar la llicència fins al 2022, aquest mes de gener, però, el ple del Parlament Europeu va demanar una revisió sistemàtica de tots els estudis disponibles sobre el risc carcinogen del popular herbicida.