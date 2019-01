Reunió entre veïns i Ajuntament per la situació urbanística de Begur

L'Ajuntament de Begur farà una reunió informativa per explicar la situació dels darrers projectes urbanístics que s'estan duent a terme al municipi. La trobada tindrà lloc el dissabte 2 de febrer a les 10 del matí al Casino Cultural de la vila i comptarà amb la presència de l'alcalde, Joan Loureiro, i del secretari general d'Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra.

La reunió s'ha convocat després de la moratòria urbanística anunciada pel Departament de Territori de la Generalitat. La trobada servirà per repassar els efectes que tindrà en el municipi, la moratòria suspèn per un termini d'un any projectes que es fan a menys de 500 metres del litoral de la Costa Brava. En aquest sentit, també es contemplen les projectes que han quedat fora de la moratòria com els Jardins de Sa Riera.