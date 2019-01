Presenten un nou partit independent a Palafrugell

Fora de les sigles dels partits polítics tradicionals es crea una nova formació municipalista a Palafrugell. Amb el nom de Som Gent del Poble de Palafrugell es reivindiquen com una candidatura independent de gent no vinculada fins ara a la política i amb l'objectiu de defensar els trets diferencials del poble.

L'empresari surer Joan Vigas encapçalarà la llista que formarà part de la candidatura de partits independents de la comarca Tots per l'Empordà. «Al poble li falta el projecte que nosaltres tenim», va assegurar ahir Vigas. De fet, el partit es presentarà al públic divendres en un acte a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. En la descripció del partit destaca el seu caràcter municipalista i la seva defensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya a través d'un referèndum.

«Som nous, no som gent que ve de la política, venim d'associacions i d'organitzacions locals», va apuntar Vigas. La llista de candidats es farà pública aquesta setmana a la presentació del partit. «Hem vingut per quedar-nos». Som Gent del Poble es presentarà a les municipals del maig amb vocació d'agrupar -defensen- tots els perfils descontents amb les llistes i partits actuals.



Acte amb el teixit empresarial

Una altra de les noves formacions independents que s'han creat darrerament a la comarca va començar el cap de setmana una roda de conferències amb experts al municipi de Castell-Platja d'Aro. El partit platjarenc Som va celebrar dissabte una trobada amb el sector empresarial local per debatre sobre com diversificar l'economia, centrada actualment en el turisme. L'acte va tenir lloc al restaurant La Brochette del municipi i hi va participar el doctor en Psicologia i professor de la UdG Manuel de Gracia. Les properes xerrades seran sobre seguretat pública i seguretat ciutadana. «L'objectiu és que tothom tingui el màxim d'informació de cara a escollir la millor opció al maig», va constatar ahir l'alcaldable per Som, Adrià Tauler.

El grup municipal també aspira a presentar-se sota el paraigües de Tots per l'Empordà, el projecte liderat per l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, i que de moment aglutina llistes independents de la Bisbal, Ultramort, Gualta i l'Estartit. El model de plataforma de partit pretén agafar la idea de la plataforma de partits Independents de la Selva (IdS).