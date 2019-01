Santa Cristina adequa un pis social al centre per a dues famílies

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro adequarà un habitatge municipal al centre del nucli urbà per donar resposta a la problemàtica de la població amb dificultats d'accés a l'habitatge. El pis té una capacitat per a dues famílies, està situat a l'entresol de l'edifici La Teulera i té una superfície de 78 metres quadrats. «És la nostra obligació donar sortida a totes les problemàtiques que pateix la nostra societat», va apuntar ahir l'alcalde, Xavier Sala, que recorda que és un equipament temporal d'emergència per a aquelles famílies en risc d'exclusió residencial que es troben en procés d'aconseguir un habitatge.

El projecte ha estat redactat per l'arquitecte Erik Solés i té un preu de licitació de 100.314 euros. Si bé és veritat que l'allotjament preveu acollir dues famílies de forma temporal en espais autònoms, l'habitatge tindrà un sol accés i una terrassa compartida.

Les obres consisteixen en modificar envans interns, dotar de bany les unitats i adequar les instal·lacions de cuina i calefacció. Cada unitat comptarà amb una cuina-menjador, una sala d'estar, un dormitori i un lavabo.

Pel que fa als preus d'habitatge, el municipi de Castell-Platja d'Aro presenta els preus més alts de les comarques de Girona, segons el darrer informe de Tendències del Sector Immobiliari. El document situa el preu per metre quadrat del municipi a 2.199 euros, molt per sobre de la mitjana a Girona, que és de 1.688 euros el metre quadrat.