Una quarantena de voluntaris van participar dissabte a la campanya de neteja organitzada per l'Associació de Veïns del Barri del Convent, i van recollir més de cinc big bags d'escombraries en zones comunes. El grup va començar l'acció a principis del mes de gener i entre les mesures que proposen hi ha encartellades a contenidors, fer murals a les parets que cedeixi l'Ajuntament i finalment la creació d'una brigada de voluntaris per fer neteja.