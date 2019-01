Alerta Sant Feliu demana limitar a zona de vianants el camí de la cala Port Salvi

La plataforma ecologista Alerta Sant Feliu exigeix limitar a zona de vianants el camí de la cala Port Salvi de Sant Feliu de Guíxols. L'entitat local sol·licita que les obres que han començat en el camí en qüestió serveixin per destinar el passeig a l'ús públic i per respectar la flora.

En un comunicat fet públic ahir, l'associació -que encara no està constituïda formalment- va alertar que les obres per arreglar el camí han suposat la tala d'arbres, motiu pel qual demanen que el projecte sigui respectuós amb la fauna i no serveixi per extralimitar-se en cap altra funció. «Volem evitar qualsevol altra funció que no sigui aquesta», va dir ahir Julià Castelló, membre d'Alerta Sant Feliu.

El camí correspon a una zona regulada com a espai de domini públic maritimoterrestre (DPMT) la concessió de la qual està en mans del propietari de l'hotel Eden Roc, situat al municipi. En aquest sentit, segons la legislació, les actuacions d'utilització d'aquests béns són autoritzades pel Servei de Costes i han de ser racionals a la seva naturalesa amb el respecte al paisatge, al medi ambient i al patrimoni històric.

En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, va insistir ahir que l'obra ha estat requerida per Costes pel desgast del camí a causa de l'ús que n'ha fet qui tenia la concessió i ara ha de pagar el manteniment. De fet, remarca, el mal estat del camí havia provocat problemes al servei de recollida d'escombraries.

Càrrega i descàrrega

Pel que fa a les particularitats del projecte presentat pel propietari de l'hotel al Servei de Costes i a les peticions de la plataforma ecologista, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, va apuntar ahir que l'Ajuntament ha demanat un informe a l'arquitecte municipal sobre les obres al camí. El grup municipal de l'oposició Guíxols des del Carrer, del qual Julià Castelló forma part, ja va denunciar el 2017 que el camí de la cala estava tancat i era utilitzat com a zona de càrrega i descàrrega.