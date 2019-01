Els ecologistes presenten una denúncia contra el projecte de Sa Riera de Begur

La Plataforma SOS Aiguafreda-Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en Acció han interposat una denúncia urbanística a l'Ajuntament contra el projecte 'Jardins de Sa Riera', que preveu aixecar 52 habitatges a tocar de la platja. Les entitats volen impugnar la llicència d'obres i consideren il·legal que aquests terrenys s'hagin classificat com a sòl urbà tot i la "seva naturalesa forestal".

A més, denuncien que s'estan talant arbres i que s'hi han començat a fer moviments de terres. D'altra banda, asseguren que el projecte vulnera la Llei d'Urbanisme, que prohibeix urbanitzar en terrenys amb pendents superiors al 20%. També alerten que no s'ha avaluat el seu impacte ambiental. Per tot plegat, exigeixen la suspensió "immediata" de les obres.

A la denúncia, impugnen la llicència d'obres concedida per edificar el complex i consideren il·legal que els terrenys s'hagin classificat com a sòl urbà tot i tenir una naturalesa forestal i sense "comptar amb cap servei urbanístic ni edificació".

Els denunciants asseguren que tot i que l'empresa promotora anuncia la promoció d'habitatges "en una zona verge de la Costa Brava", la seva construcció ha comportat "la deforestació d'una extensa zona boscosa". "Concretament l'última que quedava accessible a toca de la platja de Sa Riera", afegeixen.

També alerten que l'àrea a urbanitzar té pendents que oscil·len entre el 22% i el 34%. "Això ha provocat que hagin extret milers de metres cúbics de substrat només per obrir i fer la via d'accés a la futura zona residencial", asseguren en un comunicat.

Per tot plegat, la denúncia no només considera il·legal la classificació dels terrenys sinó que també al·lega que s'ha infringit la Llei d'Urbanisme, que prohibeix urbanitzar en terrenys amb pendents superiors al 20%.

D'altra banda, asseguren que no s'ha avaluat l'impacte ambiental que el projecte podria comportar. En aquest sentit, diuen que suposarà implementar una "barrera arquitectònica in una pantalla edificatòria a la franja costanera dels 500 metres". Les entitats sostenen que, a la pràctica, suposarà la construcció d'una "veritable muntanya artificial de fins a 32 metres d'altura". Per això, exigeixen la suspensió immediata de les obres.