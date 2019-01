Investiguen la desaparició de 51.000 euros de la recaptació de la zona blava de la Bisbal

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va denunciar davant de la Fiscalia de Girona un desfalc de 51.000 euros en la recaptació de la zona blava del municipi. Segons es va conèixer en el ple municipal de dimarts, la denúncia es va interposar a l'octubre després d'una investigació interna en què es van detectar irregularitats en la recaptació de la zona blava a mitjans de l'any passat.

L'alcalde del municipi, Lluís Sais, va explicar ahir que un cop feta la denúncia la Fiscalia va examinar l'expedient i va portar el cas al jutjat de la Bisbal, que és qui actualment ho està investigant. «Ara haurem d'esperar que la justícia determini si hi ha responsabilitats per part d'alguna persona», va apuntar Sais. De moment, un dels funcionaris que s'encarregava de la recaptació hauria anat a declarar per aquests fets.

La investigació municipal, encapçalada per la regidora d'Hisenda, va començar l'any passat arran de la detecció que els ingressos municipals de la recaptació de la zona blava havien disminuït de manera significativa. La inspecció va detectar irregularitats per valor de 51.000 euros que no corresponien amb la recaptació i els ingressos per la venda de tiquets. Va ser a l'octubre quan el consistori va enviar tota la documentació a la Fiscalia.

Un cop es va tenir coneixement de la situació, el consistori va canviar el protocol de recaptació. En aquest sentit, la recaptació setmanal actualment la fan dos funcionaris diferents dels habituals i amb acompanyament de la Policia Local. Per altra banda, l'Ajuntament va precintar les caixes de les màquines expenedores de tiquets.

Segons va informar ahir el consistori, d'ençà que s'han pres aquestes mesures no s'han detectat més irregularitats.



Crítiques de l'oposició



Els fets els va exposar en el ple de dimarts el regidor a l'oposició de CiU, Xavier Dilmé, que va criticar que el consistori no els hagués fet públics abans i, a més, va atribuir la situació a una manca de control tècnic i polític del govern.

«L'elevat import de la quantitat presumptament desviada demostra una greu i continuada manca de control de nivell tècnics i també polític, fruit del desgavell intern d'una part molt sensible de l'Ajuntament», va assenyalar ahir Dilmé.

En aquest sentit, el regidor de l'oposició va demanar que es creï una comissió, que segons ell podria ser la mateixa junta de portaveus municipals, per estudiar els errors en el circuit administratiu per depurar les possibles responsabilitats tècniques i polítiques.

La comissió hauria d'encarregar una auditoria externa i s'hauria de decidir el seu abast, apunta, si es limita només a la gestió de la zona blava o s'estén a d'altres àmbits econòmics.