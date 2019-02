Calonge obre la presentació de candidats per a les «Primàries Catalunya»

El Comitè Organitzador de les Primàries Catalunya a Calonge i Sant Antoni va encetar ahir la fase de presentació de candidats per les eleccions municipals del maig. En aquest sentit, els interessats a presentar-se es poden registrar com a tal fins el dijous, 7 de febrer. La decisió es va aprovar dimecres en l'assemblea del Comitè Local que va establir també els membres que formaran part de la supervisió electoral.

Les Primàries Catalunya són el projecte impulsat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per aconseguir formar candidatures unitàries independentistes per a les municipals del 2019 deixant les sigles de partits. A banda de l'obertura de presentació de candidats, els organitzadors de la proposta a Calonge tenen oberta la inscripció de votants al procés i que restarà disponible fins al 23 de febrer. Mentrestant, els organitzadors segueixen recollint adhesions com a votants de manera presencial els dijous al mercat local i els dissabtes i diumenges al matí al passeig de Sant Antoni de la vila. La inscripció com a votant o com a candidat es pot fer de manera presencial o de manera telemàtica a través del web Primàries Catalunya.

Un dels membres del Comitè Local, David Llensa, explica que per presentar-se com a candidat s'ha de signar un «compromís ètic» i el «segell republicà». A més de fer una presentació curta i un resum dels arguments per defensar la candidatura.

Santa Cristina d'Aro és un dels altres municipis de la comarca que celebren primàries tot i que les van començar abans i, amb el procés encara obert, tenen vuit candidats. «Pensem que hem fet una bona campanya perquè tenim bastants candidats», va explicar ahir una de les membres del Comitè Local cristinenc, Antònia Codina.