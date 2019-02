Denuncien una estafa de venda de productes a domicili a Sant Feliu

Una parella de 85 i 89 anys, veïns de Sant Feliu de Guíxols, van ser víctimes d'una estafa de venedors ambulants dins el seu domicili. Amb bona presència i paraules agradables dos comercials que es van fer passar per treballadors de l'empresa Galería del Descanso per entrar a la casa per vendre robots de neteja. Un cop a dins, els homes van mostrar els catàlegs, exemplars dels productes que venien i albarans i van convèncer la dona de 85 anys dels avantatges dels robots. Els productes que venien es tractaven de robots de neteja general i d'un altre que feia les feines d'escombrar i fregar sol. Els homes van deixar un exemplar de prova que més tard es van endur assegurant que el tornarien. Els venedors no van tornar mai i es van quedar els gairebé 500 euros dels productes. Els fets van tenir lloc el mes passat i la parella va denunciar-los a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu el dilluns.

Malauradament, les estafes a gent gran no són anecdòtiques. El desembre els Mossos van alertar d'una onada d'estafes a persones d'edat avançada. Aleshores, van informar, els delinqüents es posaven en contacte amb persones grans fent-se passar per mossos o advocats. Els explicaven que un familiar seu està detingut a comissaria per un delicte greu i els demanen una fiança perquè no entri a la presó. Segons el cos, les estafes a la gent gran s'han incrementat prop d'un 50% els sis primers mesos del 2018, en comparació amb el 2017.