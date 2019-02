Buidar l´abocador de Vacamorta costarà entre 81 i 159 milions d´euros

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha presentat a l'Ajuntament de Cruïlles l'avantprojecte per buidar i gestionar l'abocador de Vacamorta. Segons el document al qual ha tingut accés l'ACN, buidar l'abocador pot suposar una despesa d'entre 81 i 159 milions d'euros. La xifra varia en funció de les opcions.

El text encarregat per la Generalitat després d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) preveu cinc alternatives per treure els gairebé 3 milions de tones de deixalles.

Dues opcions estan valorades en 159 i 146 milions i consisteixen en transportar tots els residus a un o tres dipòsits autoritzats i en funcionament. La primera planteja traslladar les deixalles a l'abocador de Riba-roja d'Ebre, a més, comportaria un trànsit de 120 camions al dia de 20 tones. La segona consisteix en portar-los als dipòsits autoritzats d'Hostalets de Pierola, Tivissa i Riba-Roja d'Ebre. En ambdós casos, es reduiria l'espai dels dipòsits existents i tindiren una durada de cinc anys.

La tercera, per 81 milions d'euros és la més econòmica i preveu portar les deixalles a un dipòsit nou. El diposit seria de nova creació i estaria situat a menys de 80 quilòmetres de l'actual. Aquesta opció, tardaria gairebé uns deu anys pels terminis de trobar un espai i aconseguir les autoritzacions.



Un litigi que ve de lluny

Per acabar, les dues darreres preveuen utilitzar la tècnica del Landfill Mining que permet reduir el volum de deixalles, i dipositar-les en un o tres dipòsits. En aquest sentit, tindrien un cost superior de 117,1 i 110,5 milions d'euros, respectivament. La darrera és també la que més tardaria, fins a 37 anys. L'abocador es va clausurar el 2014 després de diverses sentències per ordre del Departament de Territori. El Suprem i el TSJC van demanar-ne el tancament perquè la llicència de medi ambient estava «mal donada». El TSJC també va sentenciar que s'havia de retornar l'espai al seu estat inicial, restituint la situació que tenia l'any 2000, abans que hi arribés el primer camió de deixalles.

L'alcalde de Cruïlles, Salvi Casas, va apuntar ahir que «l'Ajuntament intentarà que aquesta sentència es compleixi com la va dictar el jutge». També va explicar que seran els tècnics els que hauran de decidir quina és la millor opció i va lamentar que l'ARC no els hagués convidat a la discussió de l'avantprojecte.