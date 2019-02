Campanya veïnal per esterilitzar les colònies de gats a Calonge

Un grup de veïns de Calonge i Sant Antoni s'ha organitzat per gestionar i controlar les colònies de gats de carrer del municipi amb la col·laboració de l'Ajuntament. Després de mesos de treball per documentar la situació, els voluntaris han llançat aquesta setmana a les xarxes socials el grup de Facebook «Campanya esterilització gats ferals Calonge i St. Antoni 2019» amb l'objectiu de donar-se a conèixer i aconseguir nous col·laboradors.

Segons els impulsors de la campanya, a banda de la preocupació per la situació, una de les motivacions va ser el fet que la protectora d'animals Rodamón del Baix Empordà estigués més centrada en el control dels gossos abandonats i «menys en els gats». A partir d'aquí, el grup, format per associacions animalistes i voluntaris, va començar a treballar per crear un cens de gats ferals del municipi i un mapa d'ubicació de les colònies. Paral·lelament, es van celebrar diverses reunions amb el govern municipal i els tècnics de l'àrea de Medi Ambient del consistori en què el grup va expressar la seva preocupació i va presentar unes 500 signatures de suport que havia recollit.

«Volem acabar amb el problema dels gats al municipi», apunta Eva Reixac, una de les impulsores i presidenta de l'associació animalista local Animals Rescue Baix Empordà. A les reunions, apunta, es va posar de manifest la necessitat de treballar conjuntament amb el consistori. Per aquest motiu, els impulsors de la campanya van presentar a l'Ajuntament un informe de sis pàgines detallant la part econòmica i tècnica de la proposta «Pla de xoc d'esterilització de gats ferals a Calonge i Sant Antoni». El projecte ha estat aprovat recentment per l'ens municipal, que invertirà aquest any 16.130 euros per les operacions veterinàries de 340 gats ferals no esterilitzats de la vila. Segons el document, hi ha 218 femelles i 122 mascles. Entre les associacions que hi han participat hi ha l'entitat animalista Pussy Cat i Animals Rescue Baix Empordà, ambdues del municipi.

L'acord entre el consistori i els voluntaris preveu que el projecte es desenvolupi amb el mètode de captura, esterilització i retorn (CER). En aquest sentit, l'Ajuntament es farà càrrec de la despesa econòmica d'operacions veterinàries dels felins, mentre que les tasques de captura i retorn aniran a càrrec de l'equip de voluntaris.

Entre les accions plantejades pels impulsors hi ha la de demanar pressupostos a les clíniques veterinàries locals i aconseguir trampes per fer les captures dels animals. Segons es recull en l'informe, el projecte pretén millorar els aspectes sanitaris dels animals i reduir els excessos de població felina a les colònies. Un cop esterilitzats i abans de retornar-los, expliquen, se'ls farà una petita marca a l'orella per tal d'identificar-los.

Les feines de captura començaran d'aquí a dues setmanes i els interessats poden contactar amb el grup de Facebook obert per la campanya. De cara al futur, els impulsors volen comprar menjadores dosificadores de menjar sec que estiguin controlades per voluntaris autoritzats. «Les nostres accions interessen en un municipi que cuida la imatge turística com Calonge», assegura Reixac.