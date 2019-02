Begur es volca amb Gàmbia en una exposició solidària

El Centre Cultural Escoles Velles de Begur acull fins al 2 de març l'exposició solidària de fotografies dedicada a Gàmbia. L'exposició, sota el títol de "Gàmbia, a les teves mans", està organitzada per l'associació solidària Amb les teves mans, que està portant a terme diferents projectes al país africà. La mostra consta de 50 fotografies i es poden adquirir al preu de 25 euros cadascuna per tal de col·laborar amb els projectes que la ONG té engegats. Altres maneres de col·laborar és fent donacions econòmiques al compte corrent de l'entitat o donant material sanitari i divers, que els representants de l'ONG els faran arribar en el seu proper viatge a Gàmbia.

La inauguració es va fer divendres al vespre amb la presència de l'alcalde del municipi, Joan Loureiro, el rector de Begur, Josep Taberner i un portaveu de l'ONG Amb Les Teves Mans Milton Sánchez. A l'acte on hi van participar unes 25 persones també hi van assistir els regidors Martí Aldrich i Mònica Martínez. El toc musical el van posar Neus Mar i Emilio Sánchez, els quals van cantar al principi i final de l'acte. Mar i Sánchez van tancar la seva actuació amb la cançó "Que tinguem sort", dedicant-la a tota la gent que surt a les fotografies de Gàmbia.

Les fotografies provenen del darrer viatge organitzat per l'entitat el passat mes de novembre per portar-hi material mèdic i iniciar un projecte d'horts comunals a Kekuta-Kunda. Les imatges tracten de l'estil de vida fora de la capital, de l'alegria amb què viuen els infants i de les necessitats que hi han descobert. Amb les teves mans ja tenen en marxa els projectes d'enllumenat públic a Kekuta-Kunda; l'atenció dental i mèdica a Farafenni, i els horts comunals a Kekuta-Kunda.