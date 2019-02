Comença el mes de veda a la pesca d'arrossegament a la Costa Brava

Tota la flota d'embarcacions d'arrossegament del litoral gironí està amarrada complint la veda biològica de quatre setmanes per minimitzar l'impacte de l'esforç pesquer i garantir una explotació sostenible. Des d'ahir, el port més afectat en nombre d'embarcacions és el de Palamós, amb 23 embarcacions aturades fins al 5 de maig. Durant els mateixos dies estaran aturades 18 embarcacions al port de Roses, 15 a Blanes, 6 de Llançà i 5 a Port de la Selva.

Una de les espècies més afectades és el peix blanc, recorda la gerent de la Confraria de Pesca de Palamós, Cristina Mañas. «Els productes que nosaltres deixem d'abastir, el mercat els busca a altres províncies i llocs», va afegir ahir Mañas. Tot i això, la «modalitat afecta totes les espècies», en especial «la gamba, el lluç, l'aranya i el pop», va recordar el gerent de la Confraria de Pesca de Blanes, Xavier Domènec.

Altres modalitats de pesca com les arts menors i l'encerclament seguiran treballant i, per aquest motiu, peixos com l'anxova o la sardina es continuaran pescant. No obstant això, la pesca d'arrossegament és la «flota pesquera principal» i la que «més volum econòmic» aporta, insisteix Domènec.

En aquest sentit, per al port de Palamós l'aturada significa que es deixaran de pescar entre 40 i 50 tones de peix. Unes xifres que en termes econòmics es tradueixen entre 400.000 i 500.000 euros menys de facturació de vendes a la subhasta aquest mes.



Responsabilitat amb el medi

Malgrat tot, la indústria pesquera convergeix en coincidir que la veda és beneficiosa i necessària a llarg termini. «Des del sector ens ho mirem com un bé per al recurs, ho fem per corresponsabilitat amb el medi», va explicar ahir el patró major de la Federació de Confraries de Girona. En el mateix sentit apuntava Mañas que segons ells la mesura «és convenient per a la sostenibilitat» de la pesca a llarg termini. La darrera afectació és laboral. Les tripulacions de les 67 embarcacions del litoral gironí estan des d'ahir a l'atur. Qui sí segueix treballant és la plantilla d'armadors, que aprofita el moment per fer reparacions grans i les inspeccions de seguretat.