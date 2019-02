L'oposició de la Bisbal d'Empordà reclama una auditoria de l'àrea de recaptació

L'oposició a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) (PSC-CP, Compromís per la Bisbal i CiU) reclama a l'equip de govern (ERC, CUP i ICV) una auditoria externa de l'àrea de recaptació però l'alcalde, Lluís Sais, assegura que la van encarregar el mes d'octubre fruit d'unes recomanacions de la Sindicatura de Comptes. Els grups consideren que el presumpte desfalc de més de 51.000 euros a la zona blava sembra "dubtes" sobre la gestió de l'àrea i creuen que podrien haver-hi més casos. Per això, demanen que s'investigui i es depurin responsabilitats. També critiquen que no s'obrís un expedient informatiu al treballador que consta com a denunciat a la denúncia que l'Ajuntament va presentar davant de la fiscalia i que segueixi treballant.

L'Ajuntament de la Bisbal va denunciar davant de la fiscalia de Girona el passat mes d'octubre un presumpte desfalc de 51.000 euros en la recaptació de la zona blava del municipi, de gestió municipal. El cas es va destapar durant el ple del 29 de gener i CiU, a l'oposició va criticar que els ho haguessin "amagat".

Aquest dimecres, l'oposició ha fet front comú i els grups del PSC-CP, Compromís per la Bisbal i CiU han reclamat públicament a l'equip de govern que faci una auditoria externa de l'àrea de recaptació perquè consideren que fa temps que no funciona correctament i que el cas de la zona blava podria no ser l'únic que no s'ha gestionat bé.

Les formacions creuen que no és "normal"· que durant dos anys s'hagin pogut malversar tants diners públics sense que ningú se n'hagués adonat i consideren que aquesta situació sembra una "ombra de dubte" sobre l'àrea. En aquest sentit, asseguren que des de fa temps els ciutadans reben factures duplicades que, o bé ja havien pagat o que no s'havien d'abonar perquè se'ls havien acceptat les al·legacions. "Això demostra que alguna cosa no s'està fent bé", ha afirmat el portaveu del PSC-CP), Òscar Aparicio. A més, diuen que hi ha poc personal i que hi ha baixes constants a la plantilla.

També han criticat durament que el govern municipal no hagi convocat cap junta de portaveus per informar a fons sobre aquest tema i que el treballador que consta com a denunciat a la denúncia davant de la fiscalia continuï treballant sense que se li hagi obert cap expedient informatiu. "El que no pot ser és que es canviïn les claus i que la Policia Municipal escorti els treballadors que s'encarreguen de recollir els diners i el tema es doni per tancat", ha dit el regidor de CiU, Xavier Dilmé.

Dilmé també ha criticat que l'alcalde digués que no havia denunciat "ningú en concret" quan "a l'expedient hi consta el treballador i a més hi ha diligències policials d'una agents que van trobar l'empleat obrint la màquina en hores que no pertocava". El regidor, a més, ha dit que a la denúncia consta que s'hauria fet un duplicat de la clau. "El que no és normal és que ni tant sols s'hagi preguntat per aquest tema al treballador", insisteix.



"Esperem tenir-la en les properes setmanes"

L'alcalde, Lluís Sais, per la seva banda, assegura que es tracta d'un "tema delicat" i que s'ha abordat amb la màxima discreció però que els fets es van començar a investigar fa mesos, que quan es van tenir proves es van fer arribar a la fiscalia i que s'han canviat els protocols de recollida de la recaptació.

Ha reiterat que no poden prendre mesures contra el treballador fins que la justícia es pronunciï i ha criticat que l'oposició es dediqui a fer rodes de premsa i no s'adoni, en canvi, "que es van aprovar dos decrets, un al juliol i l'altre a l'octubre, encarregant una auditoria externa de l'àrea de recaptació".

Sais ha dit que es va decidir fer fruit d'unes recomanacions de la Sindicatura de Comptes i que esperen tenir els resultats en les properes setmanes.



Factures "al calaix"

L'oposició ha criticat, d'altra banda, unes declaracions de Sais en un mitjà de comunicació local on hauria assegurat que quan va entrar al govern es va trobar 3 milions d'euros (MEUR) en factures al calaix. Els tres grups ha assegurat que l'alcalde ho ha dit per "fugir de la polèmica" i "desviar l'atenció". "Eren factures de Sorea fruit d'un conveni que es va declarar nul i que eren conegudes per ell i per tota la ciutadania", ha dit Aparicio. Per això, han demanat a Sais una "rectificació pública".