Continuen les protestes laborals de treballadors al Consell Comarcal

Segueixen les protestes del Comitè d'Empresa del Consell Comarcal del Baix Empordà des del desembre. El Comitè ha publicat aquesta setmana un manifest amb totes les demandes laborals i ha convocat noves protestes per la setmana vinent. Entre les peticions que fan hi ha la de tenir una jornada laboral de 35 hores i un nou estudi de la relació dels llocs de treball (RLT). «Volem equiparar-nos a la resta d'administracions públiques», reclama el manifest.





Per la seva banda, el Conseller Delegat de Règim Interior, Jordi Cordón,Pel que fa a la relació de llocs de treball, explica que no es podia engegar el procés fins a la setmana passada quan van aprovar el pressupost. «A partir d'aquell moment vam començar tota la tramitació burocràtica per començar a treballar per preparar la licitació per escollir l'empresa que farà la RLT», va assegurar Cordón. Segons el Comitè d'empresa, però, el. Sobre les 35 hores, Cordón assegura que hi ha un escull legal i ells no s'hi poden acollir. Els treballadors denuncien també la temporalitat dels contractes. «Aquesta està provocant una inestabilitat en molts departaments que repercuteix directament als serveis que s'ofereixen», apunta el text del comitè.