L´oposició de la Bisbal demana una auditoria pel desfalc a la zona blava

L'oposició a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà (PSC-CP, Compromís per la Bisbal i CiU) va reclamar ahir públicament a l'equip de govern (ERC, CUP i ICV) una auditoria externa de l'àrea de recaptació pel desfalc de 51.000 euros de la zona blava.

Acabada la roda de premsa de l'oposició, l'alcalde del municipi, Lluís Sais, va apuntar que l'equip de govern ja va encarregar una auditoria a l'àrea de tresoreria i recaptació el mes d'octubre i es va mostrar sorprès que els grups municipals no ho sabessin.

«Ells tenen accés a aquesta informació», va explicar. L'auditoria externa s'hauria demanat al juliol i tres mesos després s'hauria adjudicat. En aquest sentit, Sais va apuntar que «encara no hem rebut els documents definitius de la mateixa».

Pel que fa als grups de l'oposició, consideren que la desaparició de 51.000 euros de la zona blava sembra «dubtes» sobre la gestió de l'àrea i creuen que podrien haver-hi més casos. Per això, demanen que s'investigui i es depurin responsabilitats. A més, critiquen que no s'obrís un expedient informatiu al treballador que segueix treballant i consta com a denunciat per l'Ajuntament.



Investigació de la Fiscalia

L'Ajuntament va denunciar davant de la Fiscalia de Girona un desfalc de 51.000 euros en la recaptació de les zones d'aparcament del municipi. La informació la va donar a conèixer el regidor de CiU, Xavier Dilmé, en el ple del 29 de gener. Segons l'Ajuntament, la denúncia es va interposar a l'octubre després d'una investigació interna en què es van detectar irregularitats en la recaptació de la zona blava a mitjans de l'any passat.

L'auditoria s'hauria demanat el mateix mes per una recomanació de la Sindicatura de Comptes. De totes maneres, les formacions creuen que no és «normal» que durant dos anys s'hagin pogut malversar tants diners públics.