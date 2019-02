El govern destina 245.000 euros per habilitar Palamós com a punt Schengen

La Generalitat invertirà 30,8 milions d'euros en els pròxims quatre anys als ports catalans que gestiona per "garantir la funcionalitat de les infraestructures i prevenir els efectes del canvi climàtic", segons ha detallat aquest dijous el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

Entre les partides previstes, n'hi ha una de 245.000 euros per habilitar el port de Palamós com punt d'entrada Schengen, tot i que el govern espanyol ha denegat l'autorització en considerar que no és "d'interès general". En aquest sentit, Calvet ha assegurat que la continuarà reivindicant.

Als 30,8 milions d'euros d'inversió, a càrrec de Ports de la Generalitat i prevista en el Pla d'Inversions 2019-2022 (PAIF), cal sumar-li els 76,3 milions d'euros d'aportacions del sector privat a través dels canons procedents de les concessions i els serveis, principalment en els sector de la nàutica esportiva (52%) i industrial i tècnic (38%).

La Generalitat calcula que l'activitat en els Ports de la Generalitat generen una facturació –entre impacte directe i indirecte- de 1.164,1 milions d'euros, és a dir 3,2 milions al dia i uns 10.000 llocs de trebal