Begur elimina tres nius de vespa asiàtica amb menys de dos mesos

Begur va eliminar l'any passat tres nius de vespa asiàtica. Els nius es van retirar entre octubre i novembre, l'època durant la qual estan en plena activitat i abans que marxin les reines per fer altres nius.

Els tres nius es trobaven al camí Ses Vinyes, al carrer Josep Maria Pi i al Bosc d'Esclanyà, segons consta a la memòria de les actuacions executades al llarg del 2018.

L'actuació s'ha portat a terme dins el programa per a la lluita i control integrat de plagues urbanes que finança l'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. També s'ha actuat per eliminar rosegadors i insectes als diversos edificis municipals i als rosegadors de la via pública.

Segons l'Ajuntament, s'han fet 40 visites programades a deu edificis municipals. A més, s'ha conclòs el programa amb dues incidències. Una incidència ha estat a la nau magatzem de la brigada i una altra al Mas d'en Pinc, que han representat en total 14 actuacions.

Pel que fa a les actuacions a la via pública s'han col·locat 48 punts de control, 11 més que fa un any i s'han executat un total de 227 actuacions. En aquest sentit, hi ha hagut quatre incidències, segons el consistori, d'entre les quals destaca la de la riera d'Esclanyà. Per combatre els rosegadors en aquest punt, la mesura més eficient ha estat desbrossar la llera del curs fluvial.