Denuncien retards en el lliurament d´uniformes a la Policia de Sant Feliu

El sergent de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, Cipriano Dopico, ha interposat tres recursos contenciosos administratius contra l'administració local per retards en el lliurament de vestuari i material policial durant els anys 2017 i 2018. En aquest sentit, el sergent denuncia que l'Ajuntament no compleix el conveni vigent que estableix el lliurament de roba i vestuari d'estiu cada any abans de l'1 de maig, i d'hivern abans de l'1 d'octubre. Dels tres recursos, dos van ser interposats el setembre de 2018 -per la manca del lliurament de material d'hivern i estiu del 2017, respectivament- i el darrer va ser interposat l'octubre de 2018 -per les mancances a l'estiu del 2018-. De moment, estan pendents de resolució.

Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Vilà, va reconèixer ahir que hi ha hagut un endarreriment amb l'entrega de material i uniformitat. «Estem al corrent», va afegir Vilà, «certament, amb l'empresa que tenim contractada pel subministrament, en alguna ocasió els lliuraments dels uniformes i material no arriben a temps d'acord amb l'establert en els terminis del conveni». Per aquest motiu, va assegurar, l'Ajuntament revisarà si el contracte s'està complint d'acord amb el termini d'enviament dins les clàusules. «Hem fet moltes modificacions, però encara queden moltes coses per fer», va dir Vilà.



Queixes del sindicat

Segons el sergent, els recursos s'han interposat després d'haver tingut diverses reunions amb l'Ajuntament i «no haver aconseguit resoldre el problema». A més, denuncia Dopico que el «recurs d'admissió pel jutge de la demanda ordena a l'Ajuntament que comuniqui als possibles interessats», uns requeriments que, per ell, han estat desatesos pel consistori. El procediment l'ha engegat el sergent amb el suport del sindicat que és majoritari a les administracions públiques espanyoles, però no a les catalanes, la Central Sindical Independiente i de Funcionarios (CSIF). El mateix sindicat va presentar una queixa al Síndic de Greuges que va acceptar el desembre sobre el perllongament de l'assignació de funcions de sergent i de sotsinspector.