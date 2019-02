Denuncien l´abocament de 151 pneumàtics al bosc de Puig Cargol de Palamós

L'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de les Gavarres Marítima va enretirar dijous 151 pneumàtics a la zona de bosc de la muntanya de Puig Cargol a Palamós. El servei el va fer el cos de voluntaris traient un total de 1.260 quilograms de cautxú abocats al massís de les Gavarres.

Les restes es van localitzar arran d'una denúncia que va fer un veí de Palamós a l'Ajuntament, va explicar ahir l'Alcalde, Lluís Puig. A partir d'aquest moment, el consistori -que és l'administració competent en matèria de residus- es va posar en contacte amb el cos de l'ADF local. En aquest sentit, l'ADF va notificar-ho al cos dels Agents Rurals, que van obrir acta dels fets. El procediment habitual en aquests casos és que després sigui l'Ajuntament qui s'encarregui de la retirada de manera subsidiària.

Segons els Agents Rurals, també es va obrir una investigació per localitzar l'autor dels fets, però, alerten, que en el cas particular dels abocaments no sempre és possible trobar-lo. El particular va interposar la denúncia al consistori l'octubre del 2018. L'ADF local denuncia que no és la primera vegada que retiren pneumàtics del mateix lloc.



«Que cuidin l'entorn»

Francesc Cano, voluntari de l'ADF Gavarres Marítima, que va participar en l'actuació de dijous, va explicar ahir que el problema és que hi ha gent incívica que tira les escombraries al bosc. «És un perill pels incendis i per al bosc, i més quan hi ha deixalleries gratuïtes», va dir. Tot i això, Cano sospita que en aquesta ocasió pel «volum de pneumàtics» es tracta d'una empresa. En aquest sentit, apunta, el perjudici és doble: per un costat el medi ambient i per l'altre el client que ha pagat per un servei que l'empresa s'ha estalviat llançant els residus aquí. En la mateixa direcció va opinar el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima, Gaspar Segués: «Demanem que la gent cuidi l'entorn i col·labori amb el seu manteniment».