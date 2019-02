Suspenen les obres d´un xalet a Punta Brava a Sant Feliu

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar ahir la suspensió de la llicència d'obres d'un xalet a la zona de Punta Brava per les seves implicacions mediambientals a les aus autòctones.

El regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, va confirmar ahir que l'alcalde, Carles Motas, va signar divendres el decret d'alcaldia per suspendre les obres fins al 31 de juliol i en els propers dies es traslladarà als promotors.

En aquest sentit, l'Ajuntament va rebre a finals d'aquesta setmana un informe tècnic de la Sub-direcció General de Medi Natural de la Generalitat i una petició del director dels Serveis Territorials a Girona, Pere Saló, demanant que se suspengués la llicència donada. El motiu de la petició és la situació topogràfica del terreny on ja s'està començant a construir, que fa que posi en perill dues espècies d'aus protegides i catalogades com a vulnerables, com són el falcó pelegrí i el corb marí emplomallat. A més, un dels dos xalets que s'estan construint a Punta Brava està situat en una zona d'especial protecció de les aus (ZEPA).

En aquest sentit, el partit de l'oposició Guíxols des del Carrer va sol·licitar també a finals de gener que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols aturés la construcció de l'edifici per aquest motiu.