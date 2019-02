El «punt de llum» de Santa Cristina d´Aro

El Punt d'Igualtat de Santa Cristina d'Aro és més que un espai on els ciutadans es poden sentir recolzats respecte als sentiments de desigualtat que comporta a vegades la vida en comunitat. Fundat l'octubre del 2008, el centre municipal s'acaba consolidant aviat com un indret d'acollida pels usuaris i en punt de referència a la comarca.

L'equipament es va impulsar pionerament des de l'Àrea d'Igualtat del consistori per desplegar les polítiques municipals referents a la sensibilització d'igualtat de gènere i per defensar l'equitat en la resta d'aspectes de convivència en societat. Al cap i a la fi, grans objectius dels quals el petit centre acaba fent un paper fonamental d'acompanyament dels protagonistes de les històries que són els ciutadans. La batalla per la igualtat és una «tasca de tots» i «tothom hi pot posar el seu granet de sorra», apunta la web del centre.

Per altra banda, l'espai és un centre de desenvolupament de projectes tan diversos com pot ser un Banc del Temps, on els ciutadans ensenyen a fer coses gratuïtament els uns als altres pagant-se amb temps; o l'Espai del nadó, on es fa un acompanyament durant l'embaràs i els 12 primers mesos després del part. A més, entre altres activitats, també actua com a servei d'informació i atenció a les dones (SIAD), com a organitzador de tallers i xerrades de sensibilització i com a punt d'assessorament psicològic en dol, autoestima o angoixa.

«Som l'únic Ajuntament de la província de Girona que oferim un servei de mediació familiar», explica Monica Buscarons, la coordinadora del Punt d'Igualtat. La mediació familiar és un mètode de resolució de conflictes i problemes dins de l'àmbit familiar amb participació voluntària. A Santa Cristina, en cada procés de mediació hi treballen dos professionals i es realitza de manera coordinada amb els serveis socials, l'escola o la Policia Local. En aquest sentit, els casos poden ser divorcis, però també problemes entre germans, pares i fills, herències o empreses familiars. Podríem dir que és un «servei de prevenció», apunta Buscarons, si podem «solucionar problemes parlant» evitem problemes futurs.

Un dels altres projectes és Xerrem junts, on «cada dimarts venen persones del municipi que volen aprendre a parlar en català», comenta Erica Lozano, dinamitzadora del Punt d'Igualtat. La iniciativa, afegeix, està organitzada per voluntaris que fan classes de tres nivells de manera desinteressada. Més projectes els podem trobar l'últim dilluns de cada mes com el Cercle de Dol, explica Lozano. Aquesta és una proposta organitzada per l'Associació del Temps de Palamós que consisteix en un grup de suport en els processos de pèrdua de persones estimades, feina, salut o parella -entre d'altres-, dirigit per professionals.

«A vegades poden solucionar petits conflictes que es podrien acabar convertint en conflictes més grans per la comunitat», assegura la regidora de Participació Ciutadana i Joventut, Sònia Pujol. En aquest sentit, manifesta Pujol, l'Ajuntament hi segueix apostant perquè es fa molt bona feina. A més de totes les tasques, també serveixen com a plataforma d'acompanyament d'iniciatives pròpies com la creació de l'Associació de Dones Ermessenda fa un any. «Al principi va ser com una professora que ara ja ens ha deixat perquè ho fem soles les alumnes», diu Rosa Pi, una de les membres de l'entitat que organitza xerrades i excursions i col·labora amb l'espai on tenen la seva seu per reunir-se cada dilluns. «Per a nosaltres el Punt d'Igualtat és la nostra llum perquè ens han ajudat molt», insisteix Pi.