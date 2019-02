L'home més guapo de Girona és de Sant Feliu de Guíxols

Izan Sopo representarà Girona en el concurs de bellesa masculina més prestigiós de l'Estat, Míster Espanya 2019. El candidat és de Sant Feliu de Guíxols, té 20 anys i va ser nominat pel certamen a finals de gener. L'aventura de Sopo va començar fa poc quan un professional de la fotografia va detectar el seu talent a les xarxes socials i el va animar a seguir una carrera de model. Abans de saltar a la fama, el gironí treballava a l'empresa de roba Pull&Bear i va cursar els seus estudis a l'Institut IES Sant Feliu i a l'escola Baldiri Reixach del municipi.







Míster Espanya Internacional és la competició de bellesa per escollir l'home més guapo de l'Estat. En el certamen hi participen 52 aspirants, un per cada província. Els representants de cada demarcació són escollits a través de concursos de bellesa locals. Un cop seleccionats, els afortunats estan una setmana en una població amfitriona fent de proves físiques, fotografies i actes promocionals. El moment més esperat és la Gala final on es decideix qui és el més agraciat.





Algunes de les millors imatges d'Izan Sopo

Aquest any la Gala final. Precisament el 2016, el concurs va aterrar a Platja d'Aro on va guanyar el prestigiós títol el representant de Tenerife, Daniel Rodríguez