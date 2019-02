Incendi a un edifici de l´antiga discoteca Pacha de Platja d´Aro

Un nou incendi ha afectat aquesta tarda l'edifici adjecent de l'abandonada discoteca Pachá de Platja d'Aro. Els Bombers han rebut l'avís cap a quarts de quatre de la tarda. L'incendi ha cremat dins l'edifici adjecent de 50 metres quadrats i ha afectat a les bigues provocant que una part del mateix s'esfondrés. En el lloc dels fets s'hi han despaçat tres dotacions de bombers i la Policia Local ha posat una tanca metàlica al voltant.

Es tracta d'un edifici abandonat freqüentat per indigents, tot i això no hi ha hagut més afectacions. Fa dues setmanes la discoteca ja va patir un incendi, en aquell moment hi havia una persona en a l'interior que va resultar ilesa.